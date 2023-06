Möbelbranche Foto: Guido Kirchner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild up-down up-down Industrie OWL-Küchenhersteller weiter Zugpferd der NRW-Möbelproduktion Von dpa | 02.06.2023, 08:30 Uhr

Vor allem die ostwestfälischen Küchenhersteller haben der Möbelbranche in Nordrhein-Westfalen wieder gute Geschäfte beschert. Die Möbel-Produktion in NRW legte im vergangenen Jahr erneut zu. Insgesamt 339 Betriebe stellten 2022 Möbel im Wert von 7,4 Milliarden Euro her, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Das waren vier Prozent mehr als 2021.