Urteil OVG stoppt vorläufig Brückenneubau auf A45 bei Freudenstadt Von dpa | 12.05.2023, 11:51 Uhr

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hat den Neubau einer Talbrücke der Autobahn 45 vorläufig gestoppt. Dabei geht es um den Ersatzbau der Talbrücke Büschergrund in Freudenberg, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Das Gericht gab einem Eilantrag des Landesverbandes des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) statt. Die Umweltschützer hatten eine Ausnahmeregelung des Kreises Siegen-Wittgenstein angegriffen. Der Beschluss vom 11. Mai 2023 ist nicht anfechtbar (Az: 11 B 106/23.AK).