Handel OVG NRW verbietet erneut Sonntagsöffnung in einer Kommune Von dpa | 03.11.2022, 13:44 Uhr

Erneut hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen Ladenöffnungen an einem Sonntag gestoppt. In Porta Westfalica untersagte es im Stadtteil Barkhausen per Eilbeschluss (Az. 4 B 1160/22.NE vom 2. November 2022) eine für diesen Sonntag geplante Öffnung rund um ein Möbelhaus aus Anlass eines „Blaulicht Tages“. Das Gericht gab damit einem Antrag der Gewerkschaft Verdi auf Erlass einer einstweiligen Anordnung statt. Der Antrag richtete sich gegen eine Verordnung der Stadtverwaltung, die die Öffnung erlaubte.