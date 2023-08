SPD-Landtagsfraktionschef Ott will für günstigeren Industriestrompreis werben Von dpa | 17.08.2023, 15:07 Uhr | Update vor 54 Min. Jochen Ott Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott will sich gemeinsam mit SPD-Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen bei der Bundesregierung für einen vergünstigten Industriestrompreis stark machen. Die hart arbeitenden Menschen und insbesondere die Industrie seien das Rückgrat des Landes, sagte Ott am Donnerstag in Düsseldorf. „Deshalb sage ich ganz klar, wir brauchen einen Brückenstrompreis und dafür werden wir in Berlin auch weiter werben“, fügte er hinzu.