Ausstellung Osthaus Museum zeigt Werke von ZERO-Künstler Heinz Mack Von dpa | 01.06.2023, 14:34 Uhr

Mit einem Fokus auf seine neueren Arbeiten zeigt das Osthaus Museum in Hagen Werke des ZERO-Künstlers Heinz Mack. An diesem Samstag (3. Juni) beginnt die Schau, die vor allem großformatige, farbgewaltige Bilder des 92-jährigen Künstlers umfasst. Auch Skulpturen, die Mack besonders wichtig sind, gehören zur Ausstellung „Das Licht in mir“.