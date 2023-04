Ostermarsch Foto: picture alliance / Caroline Seidel/dpa/Archivbild up-down up-down Demonstrationen Ostermärsche fordern Frieden und Energiewende Von dpa | 06.04.2023, 07:20 Uhr

Seit mehr als 60 Jahren wird an Ostern gegen Atomwaffen und für Frieden demonstriert. In NRW sind in mindestens 16 Städten Kundgebungen im Zeichen der Friedenstaube geplant.