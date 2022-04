Blaulicht FOTO: David Inderlied Raub Osterhase mit GPS-Sender: Kleingärtner als Dieb entlarvt Von dpa | 19.04.2022, 15:49 Uhr | Update vor 41 Min.

Eine mehrfach bestohlene Frau aus Herne hat einen Deko-Osterhasen mit einem GPS-Ortungsgerät ausgestattet und damit einen Dieb entlarvt. Ihre österliche Dekoration war in den vergangenen Jahren immer wieder vom Grab ihres verstorbenen Ehemannes gestohlen worden. Diesmal brachte die 65-Jährige an einem Hasen aus Ton einen GPS-Sender an, wie die Polizei in Gelsenkirchen am Dienstag berichtete. Als der Deko-Hase am Sonntag erneut vom Grab verschwunden war, konnte die Frau den vermissten Gegenstand über eine App in einer Kleingartenanlage unweit des Friedhofs aufspüren.