Mitte November war ein 13-jähriges Mädchen bewusstlos und gefesselt in einem Wald in Ostbevern entdeckt worden. Foto: NWM-TV up-down up-down Münsterland Mädchen gefesselt in Ostbevern gefunden: Polizei hat weiterhin keine heiße Spur Von Frank Wiebrock | 01.12.2022, 07:42 Uhr | Update vor 1 Std.

Im Fall des in Ostbevern in einem Wald gefesselt aufgefundenen Mädchens gibt es weiter keine konkreten Spuren. „Aktuell gibt es nichts Neues zu berichten“, sagte eine Sprecherin der Polizei Münster am Mittwoch auf Anfrage. Der Vorfall bleibt rätselhaft, die Polizei gibt sich wortkarg.