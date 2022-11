Das zurückgelassene Fahrrad machte Passanten stutzig. Foto: Axel Ebert up-down up-down Sexualdelikt nicht auszuschließen Ostbevern: 13-jähriges Überfallopfer wieder zu Hause Von Axel Ebert | 16.11.2022, 14:57 Uhr

Die Polizei fahndet fieberhaft nach dem Täter, der am Dienstagmorgen in Ostbevern (Kreis Warendorf) ein 13-jähriges Mädchen vom Fahrrad gerissen und in einen Wald verschleppt hat. Das Opfer war auf dem Weg zur Schule, als es überfallen wurde.