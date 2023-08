Kriminalität Ortungsfunktion im Handy führt Beamte zum Dieb Von dpa | 20.08.2023, 11:02 Uhr | Update vor 12 Min. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Ortungsfunktion eines Handys hat die Polizei zu einem Mann geführt, der das Mobiltelefon wenige Stunden zuvor wohl gestohlen hatte. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 23-Jähriger einen 32-Jährigen am Freitagabend in einer Dortmunder Disco kennengelernt und Zeit mit ihm verbracht. Später gingen sie zu einem Kiosk am Dortmunder Hauptbahnhof und verabschiedeten sich dort. Er danach fiel dem 23-Jährigen auf, dass sein Handy weg war. Er bat die Polizei um Hilfe. Die ortete das fehlende Mobiltelefon und fuhr daraufhin zu einer Wohnung in Mülheim. Dort trafen sie den 32-Jährigen an, er hielt das Telefon in der Hand.