Die Menschen im Braunkohlerevier verdienten zwar „eine schöne Landschaft mit einem guten Freizeitwert“, so Teschlade. „Aber noch besser ist es, wenn die Menschen in Zukunft weiterhin eine Arbeitsstelle haben und ihre Freizeit auch genießen können.“ Die Sicherung bestehender Arbeitsplätze und eine aktive Ansiedlungspolitik für neue Unternehmen spielten praktisch keine Rolle. In der Leitentscheidung sei kein Konzept zu erkennen, woher das Land die Flächen für Industrie und Wertschöpfung nehmen wolle. Schwarz-Grün lege den Fokus stattdessen auf einen Biotopverbund. CDU und Grüne müssten aber einen „realistischen Weg“ aufzeigen, wie sie im Braunkohlerevier Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang bringen wollten.



Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) hatte zuvor im Landtag die neue Leitentscheidung als einen „historischen Punkt“ bezeichnet. Dabei hatte sie auch gesagt, dass die Verfahren für die Schaffung neuer Arbeitsplätze und Wirtschaftsansiedlungen im Tagebaugebiet schneller werden müssten. Die neue Leitentscheidung begrenzt infolge des vorgezogenen Kohleausstiegs den Braunkohleabbau und legt den Rahmen für die Rekultivierung des Tagebau-Gebiets für die nächsten Jahrzehnte fest.



FDP-Fraktionschef Henning Höne warf Neubaur und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor, im Oktober 2022 einen verfassungswidrigen „Hinterzimmer-Deal“ mit dem Energiekonzern RWE zum vorgezogenen Kohleausstieg in NRW schon bis 2030 geschlossen zu haben. Das werde zu weiter steigenden Energiepreisen führen, sagte Höne. Die Leitentscheidung gebe keine klare Antwort, wie die Energielücke geschlossen werden solle. Die Landesregierung begebe sich in einen „energiepolitischen Blindflug“. Der AfD-Abgeordnete Markus Wagner sagte, die Leitentscheidung sei ein „Dokument der Energiewende ins Nichts“.