Schulen Opposition fordert stärkere Entlastungen für Lehrkräfte Von dpa | 18.10.2023, 16:08 Uhr

Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert gravierende Reformen des Lehrerberufs. Die Oppositionsfraktion stellte zwei Anträge zu Verbesserungen bei Arbeitszeit und Bezahlung für Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Einstufung und Besoldung sollten sich an der Schulgröße orientieren und nicht mehr am Lehramt für die einzelnen Schulformen, erläuterte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dilek Engin, am Mittwoch. Außerdem seien die Gehälter der nach Tarif angestellten Lehrer nach denen der verbeamteten auszurichten.