Landtag Opposition beantragt erneute Sondersitzung zu Limbach Von dpa | 20.10.2023, 11:27 Uhr | Update vor 46 Min. Landtag NRW Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) bleibt wegen der gerichtlich gerügten Besetzungspläne eines Spitzenpostens der Justiz unter Druck. Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP beantragten für Dienstag eine weitere Sondersitzung des Justizausschusses des Landtags. Vor wenigen Tagen hatte nach dem Verwaltungsgericht in Münster auch das in Düsseldorf die von Limbach geplante Neubesetzung der Präsidentenstelle am Oberverwaltungsgericht in Münster gestoppt.