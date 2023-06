Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Oldtimerfahrer stirbt bei Unfall in Baustelle auf A2 Von dpa | 18.06.2023, 21:18 Uhr

Der Fahrer eines Oldtimers ist bei einem Unfall auf der A2 bei Bottrop ums Leben gekommen. Er wurde am Sonntagnachmittag aus seinem Wagen geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt, wie die Feuerwehr in Bottrop mitteilte. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle. Der Oldtimerfahrer stieß mit dem Auto einer Fahrerin aus den Niederlanden zusammen und prallte gegen eine Betonleitwand. Die Frau blieb unverletzt. Die Identität des Fahrers habe bisher noch nicht eindeutig ermittelt werden können, hieß es von den Einsatzkräften.