Oldtimer-Corvette aus Düsseldorfer Tiefgarage gestohlen Von dpa | 30.12.2022, 15:44 Uhr

Ein 65 Jahre alter Oldtimer, eine rote Corvette C 1, ist in Düsseldorf aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Der Sportwagen sei im Stadtteil Kaiserswerth irgendwann in der ersten Dezemberhälfte verschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit.