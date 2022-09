Apfelernte Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Importe Obstbauern unter Druck: Kampagne mit geschenktem Apfel Von dpa | 24.09.2022, 09:20 Uhr

Angesichts des zunehmenden Drucks durch preisgünstige Importe starten Deutschlands Obstbauern eine Kampagne mit geschenkten Äpfeln aus regionalem Anbau. An diesem Samstag seien Informationsstände über die Vorzüge des heimischen Anbaus an bundesweit mehr als 300 Orten geplant, teilte die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse mit. Alle Gesprächsteilnehmer bekämen einen frischen Apfel aus der Region mit dem Verkaufslogo „Geerntet in Deutschland“.