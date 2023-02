Kino Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Festspiele Oberhausener Kurzfilmtage beleuchten junges Genre Machinima Von dpa | 12.02.2023, 08:44 Uhr

Die 69. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen präsentieren in diesem Jahr einen Überblick über ein junges Genre: Machinima. Bei dieser Kunst werden die animierten Filme mit Hilfe einer virtuellen Echtzeit-3D-Umgebung produziert. Die Technik stammt aus der Szene der Computer-Spiele, in der Machinima längst verbreitet ist, wie die Kurzfilmtage am Sonntag mitteilten. Das Festival läuft vom 26. April bis 1. Mai.