Lüdenscheid Obduktion nach tödlichen Schüssen auf 24-Jährigen geplant Von dpa | 02.05.2023, 09:38 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 24-Jährigen am Montag in Lüdenscheid soll das Opfer obduziert werden. Das sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen am Dienstag. Weitere Auskünfte lehnten Polizei und Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen ab. Die Ermittlungen liefen, sagte Staatsanwalt Ömer Sivrice von der Hagener Staatsanwaltschaft. Die Hintergründe der Tat sind damit weiter unklar.