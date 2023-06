Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Obduktion: 86-Jährige kam gewaltsam zu Tode Von dpa | 01.06.2023, 11:25 Uhr

Die am Dienstag tot in ihrer Wohnung gefundene 86 Jahre alte Frau ist gewaltsam zu Tode gekommen. Dies habe eine Obduktion der Essenerin ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler fanden Hinweise darauf, dass die Seniorin Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist. Eine Mordkommission ermittelt.