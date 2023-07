Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Kempen Obdachloser mit Messer lebensgefährlich verletzt Von dpa | 01.07.2023, 18:07 Uhr

In einer Obdachlosenunterkunft in Kempen am Niederrhein ist ein 43-Jähriger in der Nacht zum Samstag durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei konnte kurz nach dem Angriff noch am Tatort einen dringend verdächtigen 53-Jährigen festnehmen, wie die Polizei Mönchengladbach und die Staatsanwaltschaft Krefeld gemeinsam mitteilten. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Der 53-Jährige wird voraussichtlich am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.