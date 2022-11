Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Ermittlungen Obdachloser erstochen: 18-Jähriger unter Mordverdacht Von dpa | 03.11.2022, 14:25 Uhr

Ein halbes Jahr nach der Tötung eines Obdachlosen in Neuss haben die Ermittler einen Verdächtigen hinter Gitter gebracht: Gegen einen 18-Jährigen sei Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Im April war in Neuss in einem provisorischen Nachtlager die Leiche eines 31-Jährigen mit zwei Stichwunden in der Brust gefunden worden. Eine Hundertschaft der Polizei hatte das Gelände nahe eines Güterbahnhofs nach Spuren abgesucht.