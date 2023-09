Kommunen OB Reker: Zuversicht gegen „Angstvokabular der AfD“ setzen Von dpa | 23.09.2023, 13:58 Uhr | Update vor 11 Min. Henriette Reker Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

Steigenden Zustimmungswerten für die AfD will Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit Sachlichkeit und einem Fokus auf gelingende Politikfelder begegnen. „Wir brauchen Zuversicht, Zutrauen und Motivation - es bedarf mehr Lust am Gelingen als Lust am Scheitern“, schrieb die parteilose Oberbürgermeisterin der Millionenstadt in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Samstag. Sie wolle dem „Angstvokabular der AfD“ Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, Krisen zu meistern, entgegensetzen, schrieb Reker. Als mögliche Zukunftsthemen sollten Klimafolgenanpassung, digitale Infrastruktur und Mobilitäts- und Energiewende die Agenda bestimmen.