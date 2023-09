Agrar Nutzhanf-Anbaufläche in NRW deutlich gesunken Von dpa | 25.09.2023, 16:13 Uhr | Update vor 24 Min. Cannabis Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Anbaufläche für Nutzhanf ist in Nordrhein-Westfalen 2023 deutlich gesunken. Insgesamt wurden in diesem Jahr im bevölkerungsreichsten Bundesland von 38 Betrieben noch 273 Hektar Ackerland mit Nutzhanf bestellt, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) am Montag in Bonn berichtete. Damit war die Anbaufläche um 18 Prozent geringer als im Vorjahr. Die Zahl der Betriebe, die Nutzhanf anbauten, ging sogar um mehr als 38 Prozent zurück.