Kriminalität Nur über A4 zugängliche Cannabisplantage entdeckt Von dpa | 01.08.2022, 17:00 Uhr

An der A4 bei Aachen haben Polizisten ein nur über die Autobahn zugängliches Cannabisfeld bei einer Verkehrskontrolle entdeckt. Einer deutsch-niederländischen Streife sei ein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der A4 aufgefallen, das offenbar eine Panne hatte, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Allerdings versuchten die beiden Insassen bei der Kontrolle am Samstag den Angaben zufolge zu fliehen. Das sei einem der beiden Männer zunächst zwar gelungen. Der niederländische Polizist, der den Fliehenden verfolgte, entdeckte auf dem Rückweg jedoch eine etwa 30 Quadratmeter große Cannabisplantage.