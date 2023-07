NRW-Finanzminister Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Finanzverwaltung Nun auch Gewerbe- und Körperschaftssteuerbescheide digital Von dpa | 11.07.2023, 12:33 Uhr

Nach den digitalen Einkommensteuerbescheiden kann die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen ab sofort weitere Steuer-Unterlagen papierlos zustellen. Das kündigte das Düsseldorfer Finanzministerium am Dienstag an. Damit werde nun auch der Weg von der Abgabe der Gewerbe- und Körperschaftsteuererklärung bis zum Erhalt des Steuerbescheids vom Finanzamt komplett digital möglich.