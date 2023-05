Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus NS verherrlicht: Jugendlicher der Schule verwiesen Von dpa | 16.05.2023, 16:41 Uhr

Ein Jugendlicher, der an einem Gymnasium im Kreis Viersen den Nationalsozialismus verherrlicht haben soll, muss die Schule verlassen. Das wurde nach Angaben des Schulleiters Andreas Päßler bei Konferenzen an dem Gymnasium in Willich beschlossen. Der Vorfall, an dem zwei weitere Schüler beteiligt gewesen sein sollen, werde die Schule noch weiter beschäftigen, wie Päßler der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte. „Die Schule entwickelt derzeit kurz-, mittel- und langfristige Projekte zur Aufarbeitung und Präventionsarbeit.“