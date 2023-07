Provenienzforschung - Ausstellung "Missing Links" Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Kunst NS-Raubkunst: Ausstellung thematisiert Provenienzforschung Von dpa | 14.07.2023, 06:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit der Identifikation von NS-Raubgut in seinen Beständen setzt sich seit 2021 das Gustav-Lübcke-Museum in Hamm auseinander. Das vorläufige Resultat zeigt nun bis Mitte Oktober die Ausstellung „Missing Links. Gedächtnis_Lücken der Sammlung“. Der Provenienzforscher Jan Giebel hat dafür Material zu ausgewählten geprüften Werken aber auch zum allgemeinen Ablauf der Recherchen zusammengetragen. Die Schau sei „ein Versuch, diese komplexe Forschung, aber auch die Ergebnisse, zu der sie führt, sichtbar zu machen“, sagte der Wissenschaftler vor der Eröffnung am Freitag.