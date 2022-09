Schule Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen NRW zündet erste Stufe für gleiche Lehrer-Einstiegsgehälter Von dpa | 20.09.2022, 16:33 Uhr

Nordrhein-Westfalen startet schrittweise mit der Angleichung der Eingangsbesoldung für alle Lehrämter. Die schwarz-grüne Koalition löse ihre Zusage aus dem Koalitionsvertrag ein und werde noch im laufenden Jahr mit der ersten Stufe beginnen, kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf an.