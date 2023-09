Extremismus NRW will Gesetzeslücke schließen: Gegen rechte Chats Von dpa | 12.09.2023, 17:21 Uhr | Update vor 32 Min. Benjamin Limbach Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat Gesetzesänderungen angestoßen, um Volksverhetzung und rechtem Gedankengut in „geschlossenen Chatgruppen“ bei Polizisten und anderen Amtsträgern besser beizukommen. „Derzeit besteht eine Gesetzeslücke“, sagte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Dienstag in Düsseldorf bei der Vorstellung des Gesetzesantrags aus NRW.