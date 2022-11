Plenarsitzung des NRW-Landtags Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag NRW will Digitalisierung in der Weiterbildung forcieren Von dpa | 19.11.2022, 09:30 Uhr

Digitales Arbeiten ist an vielen Stellen normal geworden, seit Corona ein Umdenken erfordert hat. Was bleibt davon, wenn die Pandemie geht? In der Weiterbildung soll der Fortschritt jedenfalls nicht zurückgedreht werden.