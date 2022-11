Impfung Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie NRW will ab 2023 keine extra Corona-Impfungen mehr anbieten Von dpa | 09.11.2022, 13:06 Uhr

Wer sich in NRW gegen das Coronavirus impfen lassen will, kann das ab dem kommenden Jahr voraussichtlich nur noch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie in Apotheken machen. Die Kreise und kreisfreien Städte sollen ihre stationären oder mobilen Impfangebote je nach Bedarf nur noch bis zum Ende dieses Jahres vorhalten, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Mittwoch mitteilte. Nur für den Fall, dass wider Erwarten erneut ergänzende staatliche Impfangebote notwendig würden, sollen die Kommunen sich darauf vorbereiten, kurzfristig mobil 250 Menschen je 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen pro Woche impfen zu können. Diesem bis Ende März befristeten Plan muss der Landtag zustimmen.