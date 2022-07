ARCHIV - Blitze entladen sich während eines Gewitters. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down DWD NRW: Wetterdienst warnt vor Gewittern und Unwettern Von dpa | 20.07.2022, 19:07 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Abend und die Nacht auf Donnerstag vor heftigen Gewittern und Unwettern in Nordrhein-Westfalen. Bei Starkregen könnten örtlich zwischen 25 und 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit fallen, teilte der DWD in Essen mit. Auch seien kleinere Hagelkörner und Sturmböen möglich. Bis Donnerstagvormittag sind laut DWD-Vorhersage im Norden des Landes örtliche Gewitter möglich. Am Nachmittag soll sich die Lage landesweit beruhigen.