Finanzierung NRW-Verleger fordern Unterstützung für Zeitungszustellung Von dpa | 30.08.2022, 17:15 Uhr

Die Verleger in Nordrhein-Westfalen haben die Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine finanzielle Unterstützung der frühmorgendlichen Zeitungszustellung einzusetzen. „Die Kostenexplosion in der Zustellung ist ein Problem mit existenziellem Ausmaß“, erklärte der Vorsitzende des Digitalpublisher und Zeitungsverleger Verbands in NRW (DZV.NRW), Christian DuMont Schütte, am Dienstag. Die weitere Erhöhung des Mindestlohns habe die Situation noch einmal verschärft. Die flächendeckende Informationsversorgung sei akut gefährdet. Die Bundesregierung müsse daher ein Förderkonzept vorlegen.