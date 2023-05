Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Regierung NRW verlängert Kita-Helfer-Programm bis Ende 2023 Von dpa | 31.05.2023, 17:16 Uhr

Die Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen können zumindest bis Ende 2023 mit Entlastung durch Alltagshelfer rechnen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat beschlossen, das Kita-Helfer-Programm um fünf weitere Monate bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern, teilte Familienministerin Josefine Paul (Grüne) am Mittwoch mit. Die Helferinnen und Helfer unterstützen das pädagogische Personal in den Kitas bei alltäglichen Arbeiten wie etwa beim Küchendienst, Einkaufen und Reinigen oder bei Ausflügen. Die Entscheidung über die Förderung im kommenden Jahr steht nach Ministeriumsangaben noch mit dem Landeshaushalt für 2024 aus.