27.02.2023, 17:02

Das NRW-Verkehrsministerium will das vom Düsseldorfer Verwaltungsgericht verhängte Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro akzeptieren und bislang gesperrte Informationen an Fluglärmgegner herausgeben. Das geht aus einem Schreiben des Ministeriums hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.