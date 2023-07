Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz NRW verhängt Geldauflagen in Höhe von 30,3 Millionen Euro Von dpa | 31.07.2023, 17:08 Uhr | Update vor 1 Std.

Die NRW-Justiz hat im vergangenen Jahr Geldauflagen in Höhe von gut 30,3 Millionen Euro verhängt. 17,4 Millionen Euro kamen der Staatskasse zugute, 12,9 Millionen Euro gingen an gemeinnützige Einrichtungen, teilte das NRW-Justizministerium am Montag in Düsseldorf mit. Die Geldauflagen können in Ermittlungs- und Strafverfahren verhängt werden.