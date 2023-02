Schüler mit Tablet-Computer Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Düsseldorf NRW: Veranstaltung edu:regio rund um Schulleben am Start Von dpa | 10.02.2023, 10:36 Uhr

Mit einem breitgefächerten Programm rund um das Schulleben hat am Freitag in Düsseldorf die erste Bildungsveranstaltung edu:regio begonnen. Das neue regionale Format richte sich an Lehrkräfte, Schulleitungen oder auch IT-Verantwortliche in NRW, teilte der Verband Bildungsmedien (VBM) mit, der rund 1000 Teilnehmende zu der Premiere bis Samstag erwartet. Aussteller und Anbieter von Vorträgen oder Fortbildungen sind vor allem Vereine, Stiftungen, Schulbuchverlage oder Verbände aus dem Bildungsbereich.