Wetter NRW unter schwül-warmer Luft: Lokale Unwetter möglich Von dpa | 15.08.2023, 08:44 Uhr | Update vor 21 Min.

Schwül-warme Luft mit Gewitterneigung, lokal auch Starkregen sowie Hagel mit Unwetter-Potenzial begleiten Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen. Während am Dienstagmorgen Regen und Gewitter durch das ganze Land zogen, sollte laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ab mittags vor allem die Südosthälfte des Landes von lokalem Unwetter betroffen sein. Die Meteorologen erwarteten dort heftigen Starkregen bis zu 35 Liter pro Quadratmeter, stürmische Böen sowie Hagel. Die Temperaturen sollen demnach auf bis zu 27 Grad klettern, in Hochlagen um 22 Grad.