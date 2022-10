Herbstliches Blatt in der Sonne Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettervorhersage NRW steht überwiegend freundliches Wochenendwetter bevor Von dpa | 07.10.2022, 09:10 Uhr

In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wetter auch zum Wochenende herbstlich, aber überwiegend freundlich. An diesem Freitag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist heiter, lediglich im Nordwesten des Landes könnte es bewölkt werden. Es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen bei einem schwachen bis mäßigen Wind zwischen 16 und 19 Grad sowie in Hochlagen zwischen 12 und 15 Grad.