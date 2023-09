Energie NRW-Statistik: Heizanlagen sind deutlich teurer geworden Von dpa | 07.09.2023, 09:15 Uhr | Update vor 19 Min. Gasleitung Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nicht nur die Preise für Gas und Strom sind gestiegen, auch Heizanlagen haben sich in Nordrhein-Westfalen deutlich verteuert. Wie das Statistikamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte, waren Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen im Mai 40,1 Prozent teurer als vier Jahre zuvor. Besonders stark fiel der Preisanstieg bei der Anschaffung und Installation von Heizkörpern mit einem Plus von 50,3 Prozent aus sowie bei Fußbodenheizungen (plus 46,3 Prozent). Die Preise für Sonnenkollektoren legten im Vierjahresvergleich um 37 Prozent und für Wärmepumpen um 28 Prozent zu.