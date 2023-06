Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen Foto: Martin Gerten/dpa up-down up-down Verkehr NRW startet in die Ferien: Erhöhte Staugefahr am Nachmittag Von dpa | 21.06.2023, 03:03 Uhr

Die Sommerferien in NRW beginnen in diesem Jahr mitten in der Woche. Auf den Autobahnen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes kann es deshalb am Mittwochnachmittag besonders voll werden. Die erste große Reisewelle in die Sommerferien wird aber erst später erwartet.