Parteipolitik NRW-SPD will am 26. August neue Führungsspitze wählen Von dpa | 30.03.2023, 18:40 Uhr

Nach dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Thomas Kutschaty will die NRW-SPD am 26. August eine neue Führungsspitze wählen. An diesem Tag soll ein Landesparteitag stattfinden. Wegen der zu beachtenden Fristen und der parlamentarischen Sommerpausen sei dies der frühestmögliche Zeitpunkt, sagte Landesparteisprecher Marcel Atoui am Donnerstag.