NRW-SPD fordert mehr Hilfe bei Flüchtlingsfinanzierung Von dpa | 06.05.2023, 16:45 Uhr

Wenige Tage vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hat der nordrhein-westfälische SPD-Interimsvorsitzende Marc Herter Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mangelnde Unterstützung bei der Flüchtlingsaufnahme vorgeworfen. Die Haltung der schwarz-grünen Landesregierung bei der Flüchtlingsfinanzierung lasse ihn „unruhig“ werden, sagte Herter am Samstag nach einem Konvent der NRW-SPD in Münster. Der Bund „pumpt in Millionenhöhe Gelder“ in die Kommunen, sagte Herter, der Oberbürgermeister der Stadt Hamm ist. Vom Land gebe es dagegen zu wenig Unterstützung.