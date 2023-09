Parteien NRW-SPD-Chef kritisiert Festhalten Söders an Aiwanger Von dpa | 03.09.2023, 15:51 Uhr | Update vor 1 Std. Landesparteitag der SPD in Nordrhein-Westfalen Foto: David Young/dpa up-down up-down

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat der neue nordrhein-westfälische SPD-Chef Achim Post das Festhalten des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) an seinem Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisiert. „Markus Söder stellt politische Macht über demokratischen Anstand“, sagte der stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Aiwanger sei bis heute eine ernsthafte Entschuldigung schuldig geblieben. Stattdessen stilisiere er sich zum Opfer einer vermeintlichen Kampagne.