Haushalt NRW spannt Milliarden-Sicherheitsschirm für Stadtwerke auf Von dpa | 03.11.2022, 10:51 Uhr

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will mit einem Schutzschirm in Höhe von fünf Milliarden Euro die Liquidität der Stadtwerke in der Energiekrise absichern. Die schwarz-grünen Regierungsfraktionen legten am Donnerstag einen entsprechenden Änderungsantrag für den Nachtragshaushalt 2022 vor. Dieser sieht eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung für eine Haftungsfreistellung gegenüber der landeseigenen NRW-Bank vor. Damit könne die NRW-Bank den an Stadtwerken beteiligten Kommunen Liquiditätshilfen bis zu einer Höhe von fünf Milliarden Euro gewähren, sagte der CDU-Abgeordnete Olaf Lehne im Landtag.