Bildung NRW-Schulministerin: Keine „Deutschpflicht" auf Schulhöfen Von dpa | 22.02.2023, 16:38 Uhr

Eine „Deutschpflicht“ auf Schulhöfen wird es laut NRW-Schulministerin Dorothee Feller in Nordrhein-Westfalen nicht geben. „Eine Verpflichtung zur Nutzung der deutschen Sprache auf dem Schulgelände außerhalb der Unterrichtsstunden ist in Nordrhein-Westfalen nicht vorgesehen“, sagte die CDU-Politikerin in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Opposition im Landtag.