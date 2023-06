Herbert Reul Foto: David Young/dpa up-down up-down Regierung NRW sagt Treffen zu Clankriminalität bei Faeser ab Von dpa | 21.06.2023, 12:13 Uhr

Nordrhein-Westfalen hat am Mittwoch kurzfristig die Teilnahme an einer Bund-Länder-Besprechung zum Thema Clankriminalität in Berlin abgesagt. Nach dpa-Informationen entschied NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) persönlich, dass sein Haus bei dem Treffen im Bundesinnenministerium am Nachmittag nicht dabei ist. Zuvor hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der „Bild“-Zeitung angekündigt, an diesem Mittwoch mit den Ländern eine „Allianz gegen Clans“ schmieden zu wollen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa war das Treffen auf Arbeitsebene angesetzt - also mit hochrangigen Polizisten, ohne Minister.