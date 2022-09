Ukraine-Konflikt - Ankunftszentrum Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Flüchtlingsministerium NRW rüstet sich für mehr Ukraine-Kriegsflüchtlinge im Winter Von dpa | 19.09.2022, 16:28 Uhr

Das nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium bereitet sich auf einen vermehrten Zuzug von Ukraine-Kriegsflüchtlingen in Herbst und Winter vor. Bislang sei noch keine flächendeckende Überlastung zu verzeichnen, teilte das Ministerium am Montag in Düsseldorf mit. Einzelne Kommunen hätten aber bereits signalisiert, dass sie keine weiteren Menschen aufnehmen könnten.