Landesregierung NRW-Regierungschef Wüst: Dialog über Parteigrenzen hinweg Von dpa | 28.06.2022, 15:15 Uhr

Der wiedergewählte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat zu einem „konstruktiven Zusammenwirken“ von Regierung und Opposition in der neuen Legislaturperiode aufgerufen. „Eine Kultur des Dialogs, die Politikverdrossenheit nicht weiter verschärft, sondern Richtung und Orientierung gibt“, sagte Wüst am Dienstag nach seiner Vereidigung im Landtag. Über Parteigrenzen hinweg sollten gemeinsame Ideen für NRW entwickelt werden. „Die Größe der Herausforderungen erfordert, dass wir uns nicht in parteipolitischem Klein-Klein verlieren.“