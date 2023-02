Hendrik Wüst Foto: David Young/dpa up-down up-down Krieg NRW-Regierungschef Wüst sichert Ukraine Solidarität zu Von dpa | 23.02.2023, 12:56 Uhr

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Ukrainern weitere Solidarität zugesichert. „Wir stehen fest an Eurer Seite, heute und in Zukunft“, teilte Wüst am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zugleich dankte Wüst den Menschen in Nordrhein-Westfalen für ihre Hilfe. Sie hätten „ihre Häuser und ihre Herzen für die Menschen aus der Ukraine geöffnet“. Die Menschen in NRW setzten dem Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin „Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit und Solidarität“ entgegen.